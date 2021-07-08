Названы самые невостребованные среди россиян профессии

Определены самые невостребованные среди россиян профессии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование сервиса «Зарплата.ру».

По итогам изучения 500 тысяч вакансий в тройку лидеров вошли врач-трансфузиолог (0,29 процента просмотров позиции заканчиваются откликом или звонком соискателя), котломойщик (0,2 процента) и перегонщик автомобилей каршеринга (1 процент).

Спрос на трансфузиологов за год вырос в четыре раза, и ставки открыты по всей стране. При этом врачам готовы предложить жилье, также рассматриваются кандидаты без опыта работы.

Нехватка рабочего персонала же появилась из-за оттока мигрантов. Гостиницы, столовые, рестораны и кафе в разных регионах безуспешно ищут котломойщиков без опыта работы, готовы предоставлять питание, средняя зарплата на такую позицию составляет 28 тысяч рублей.

Требования к механикам-перегонщикам каршеринга более строгие. Кандидат должен иметь водительский стаж от двух лет, быть готовым к ночной работе — отгонять автомобили в сервис или на автомойку. Также в обязанности соискателя входит мелкий ремонт машин. За это предприятия готовы платить по 45 тысяч рублей.

1 июля были названы сферы с самым большим ростом зарплат в России. Медианные зарплаты во втором квартале больше всего выросли в банковской сфере (на 15 процентов по отношению к первому кварталу). Также зарплаты увеличились у россиян, занятых в ресторанно-гостиничном бизнесе (на 11 процентов), административной работе и сфере красоты (по 7 процентов). Аналитики также назвали медианный размер зарплат в массовых профессиях. По итогам квартала он составил 35 тысяч рублей в месяц.

По подсчетам FinExpertiza, в 2020 году 9,1 процента всего населения России, или 13,3 миллиона человек, жили на доход, не превышающий 10 тысяч рублей в месяц. В 2019 году доля таких людей составляла 10,2 процента.