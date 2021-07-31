Эксперт предсказала появление новых профессий в России

Ректор, гендиректор Университета Национальной технологической инициативы 20.35 Нина Яныкина предсказала появление новых профессий на российском рынке труда. По ее словам, новшества появятся в образовательной сфере, науке, IT, передает РИА Новости.

«Если брать сферу образования, образовательные инженеры, цифровые методисты, специалисты по педагогическому дизайну, основанному на данных — это то, что действительно нужно. Много интересных профессий будет появляться на стыке разных сфер деятельности», — сказала эксперт.

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Она добавила, что смешанные специальности будут актуальны в науке, это, например, космобиологи, генетические консультанты, молекулярные диетологи. Яныкина отметила, что в перспективе популярны будут профессии, связанные с эмоциями человека. Так, появятся дизайнеры эмоций, которые будут создавать эмоциональный фон, а также продюсеры смыслового поля, которые будут формировать картину мира и на ее основе выстраивать медиапотоки.

Эксперт добавила, что в настоящее время не хватает IT-специалистов. По ее словам, профессии можно быстро обучиться при наличии мотивации, стать тестировщиком, сборщиком данных, а затем перейти к аналитике и развиваться в этом направлении. Специалист указала, что можно даже за три-четыре месяца освоить язык программирования, чтобы начать работу с junior-уровня.

Ранее стало известно, что только 14 процентов россиян в настоящее время работают именно в той сфере, о которой мечтали в детстве. Об этом свидетельствуют данные исследования сервисов «Работа.ру» и «СберЗдоровье». Отмечается, что 20 процентов респондентов работают в схожей сфере с профессией из детских планов. Большинство опрошенных (66 процентов) признались, что так и не осуществили свои карьерные планы из детства.

