Россияне признались в желании уснуть на работе

Почти 40 процентов жителей России признались, что были бы рады возможности поспать на работе, а 25 процентов, напротив, не смогли бы уснуть в такой обстановке, выяснили специалисты сервиса «Зарплата.ру», пишет РИА Новости.

О желании «вздремнуть» в течение рабочего дня рассказали 37 процентов россиян, уточняется в исследовании. Против сна на работе выступил 31 процент опрошенных, пять процентов не смогли определиться со своим отношением к этому вопросу, а два процента рассказали, что и так спят во время рабочего дня.

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Мужчины чаще женщин хотят спать на работе — идея нравится 61 проценту, тогда как среди женщин ее поддерживает только 39 процентов. Большая часть опрошенных полагает, что на сон им хватило бы полчаса.

Исследование проводилось 12-17 июля во всех регионах страны, в нем приняли участие 1783 человека.

В начале июля «Зарплата.ру» также выяснила, какие профессии в России самые невостребованные. Компания изучила 500 тысяч вакансий и обнаружила, что в тройку лидеров вошли врач-трансфузиолог (0,29 процента просмотров позиции заканчиваются откликом или звонком соискателя), котломойщик (0,2 процента) и перегонщик автомобилей каршеринга (1 процент).

