Россияне рассказали о страхе лишиться работы из-за роботов

Каждый пятый работающий россиянин опасается, что его могут заменить роботом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование сервиса «Зарплата.ру».

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Выяснилось, что 22 процента опрошенных считают, что вскоре могут остаться без работы, потому что процессы на рабочем месте будут автоматизированы. При этом из них 64 процента — женщины. Больше всего за свою работу опасаются продавцы (10 процентов), кассиры и работники складов (по 9 процентов), курьеры и водители (по 7 процентов), администраторы, официанты и уборщики.

Исследование проходило с 12 по 16 июня во всех регионах страны. В нем приняли участие 1 992 респондента.

20 мая сообщалось, что россияне ради зарплаты в 250 тысяч рублей готовы сменить профессию (51 процент), уехать в другой город или страну (40 процентов), отказаться от отпуска (36 процентов) и взять на себя дополнительные обязанности (35 процентов). Почти треть опрошенных россиян готовы к получению нового образования или прохождению переквалификации ради такой зарплаты, еще чуть меньше четверти — работать без выходных, а 10 процентов опрошенных даже готовы отложить планирование семьи.

В апреле стало известно, что 85 процентов российских объявлений о работе оказались ложными, а среди объявлений о наборе на рабочие специальности этот показатель еще выше — 91 процент. Такую данные назвали в результате своего исследования общественное движение «Труд» и Финансовый университет при правительстве России. Отмечается, что чаще всего врут в объявлениях о зарплате — может быть указана сумма в 70-100 тысяч рублей, но при приеме сообщат, что это зарплата за 2-3 месяца или при работе фактически без выходных и в праздники.