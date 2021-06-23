Россияне рассказали о страхе лишиться работы из-за роботов

Каждый пятый работающий россиянин опасается, что его могут заменить роботом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование сервиса «Зарплата.ру».
Выяснилось, что 22 процента опрошенных считают, что вскоре могут остаться без работы, потому что процессы на рабочем месте будут автоматизированы. При этом из них 64 процента — женщины. Больше всего за свою работу опасаются продавцы (10 процентов), кассиры и работники складов (по 9 процентов), курьеры и водители (по 7 процентов), администраторы, официанты и уборщики.
Исследование проходило с 12 по 16 июня во всех регионах страны. В нем приняли участие 1 992 респондента.
20 мая сообщалось, что россияне ради зарплаты в 250 тысяч рублей готовы сменить профессию (51 процент), уехать в другой город или страну (40 процентов), отказаться от отпуска (36 процентов) и взять на себя дополнительные обязанности (35 процентов). Почти треть опрошенных россиян готовы к получению нового образования или прохождению переквалификации ради такой зарплаты, еще чуть меньше четверти — работать без выходных, а 10 процентов опрошенных даже готовы отложить планирование семьи.
В апреле стало известно, что 85 процентов российских объявлений о работе оказались ложными, а среди объявлений о наборе на рабочие специальности этот показатель еще выше — 91 процент. Такую данные назвали в результате своего исследования общественное движение «Труд» и Финансовый университет при правительстве России. Отмечается, что чаще всего врут в объявлениях о зарплате — может быть указана сумма в 70-100 тысяч рублей, но при приеме сообщат, что это зарплата за 2-3 месяца или при работе фактически без выходных и в праздники.