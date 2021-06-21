Россиянам назвали лучшее время для устройства на работу

Президент рекрутингового портала Superjob Алексей Захаров в беседе с радио Sputnik заявил, что лето — это лучшее время для поиска работы с зарплатой выше средней.

По его словам, в период с мая по октябрь на рынке труда, как правило, ощущается дефицит кадров со средней или более низкой квалификацией. «Значительная часть людей с невысокой квалификацией уходят с работы весной, а в следующий раз начинают ее искать только осенью. До осени они предпочитают поехать на дачу или в деревню», — пояснил эксперт.

Захаров отметил, что летом можно получить более высокую зарплату, чем в другое время года. «Чем меньше соискателей, тем предлагаемая зарплата больше», — сказал он.

В марте жители страны заявляли о желании получать 107 тысяч ежемесячно. Отмечалось, что зарплатные ожидания выросли на 44 процента за год после снятия коронавирусных ограничений. При этом запросы жителей разных регионов также различались.