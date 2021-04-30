Треть россиян стали больше нервничать и хуже работать

Жители России назвали главные последствия локдаунов для работы и семейных отношений. Коронавирусные ограничения разладили отношения в трудовых коллективах, а продуктивность многих людей на удаленке резко снизилась. К таким выводам в результате опроса пришли эксперты страховой компании «Росгосстрах жизнь» и медицинской компании «Инвитро». Копия исследования имеется в распоряжении «Ленты.ру».

В опросе поучаствовали 1086 россиян, 51 процент из которых — женщины и 49 — мужчины. Более трети респондентов (35 процентов) признались, что до сих пор не могут вернуть себе прежний темп работы, который снизился в коронавирус. Каждый пятый считает (20 процентов), что его продуктивность пострадала незначительно. Половина респондентов (51 процент) отметила, что пандемия отразилась на их трудовой деятельности.

Повышенную раздражительность во время самоизоляции зафиксировали у себя 43 процента опрошенных. Из них 31 процент людей продолжает нервничать чаще обычного. Кроме того, у семидесяти процентов участников опроса испортилась обстановка в коллективе и пришла в норму с послаблением ограничений только в половине случаев. Каждый пятый респондент отметил разлад в семье на фоне пандемии, а каждый седьмой подчеркнул, что она сделала его отношения с близкими крепче.

По данным сервиса «СберЗдоровье», в последний месяц россияне из-за тревог и страхов, связанных с работой, семьей на фоне пандемии стали чаще обращаться к психологам (https://lenta.ru/news/2021/04/27/psihlg/). Наибольшую активность в этом проявили москвичи, жители Московской области и Санкт-Петербурга. В десятку вошли Краснодарский край, Республика Дагестан, Свердловская область, Ростовская область, Самарская область, Республика Татарстан, Новосибирская область, Республика Башкортостан, Приморский и Красноярский края.