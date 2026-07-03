Генерал Липовой: Долги Киева в будущем придется гасить еще не родившимся поколениям

Внешний долг Украины оказался раздут до таких размеров, что его придется отдавать поколениям тех граждан страны, которые еще даже не родились. Об этом в беседе с журналистами ТАСС сказал председатель президиума общероссийской организации «Офицеры России» Герой России генерал-майор Сергей Липовой.

По его словам, суть состоит в том, что европейские страны под видом благих намерений давно превратили эту помощь в бизнес и коммерческие проекты, из которых извлекаются деньги. Украинских граждан ждет многолетняя расплата по займам, поскольку все они распределяются по военным предприятиям Европы.

«За них (кредиты — прим. «Ленты.ру») чисто гипотетически придется расплачиваться Украине и тем детям, которые сегодня еще фактически не родились», — заявил Липовой, подчеркнув, что сейчас украинское государство забирается в такую долговую яму, из которой выбраться будет почти невозможно.

Заводы по производству вооружения и военной техники на территории ЕС фактическим образом уничтожают население Украины, а также ее экономический сектор, отметил Герой России. Теперь складывается ситуация, о которой европейцы мечтали более 30 лет, когда с Россией они не воюют напрямую, а чужими руками, сказал он.

Ранее агентство Reuters писало, что Украина запросила у Европейского фонда мира 6,6 миллиарда евро на военную помощь. Журналисты ссылаются на письмо украинского министра обороны Михаила Федорова, который уверяет, что даже с учетом пакета на сумму более чем 23 миллиардов евро и собственного финансирования Киева, «значительные» потребности в оборонном спонсировании остаются неудовлетворенными.