Раскрыты самые высокие зарплаты среди популярных у россиян вакансий

Аналитики сервиса для поиска работы и подбора персонала «Работа.ру» раскрыли популярные у россиян вакансии, где предлагают самые высокие затраты. Об этом пишет РИА Новости.

Так, одной из самых популярных вакансий оказался продавец-кассир, наивысшую зарплату таким специалистам предлагают в Сочи — 84 тысячи рублей, а в Калининграде — до 73 тысяч рублей. Средний оклад до 67 тысяч рублей готовы платить в Казани. В Хабаровске такие сотрудники могут заработать до 65 тысяч рублей в месяц, а по 60 тысяч рублей продавец-кассир может зарабатывать во Владивостоке и Перми.

Другой популярной вакансией стала профессия комплектовщика. Эти работники могут получить наиболее высокую зарплату в Москве — до 100 тысяч рублей. На втором месте оказался Волгоград и Владивосток, где комплектовщикам предлагают 74 тысячи и 71 тысячу рублей соответственно.

Наиболее высокий заработок для водителей — в Калининграде, где они могут получить до 104 тысяч рублей. Немного меньше предлагают работникам в Красноярске — до 98 тысяч рублей. В Омске водителям готовы платить до 80 тысяч рублей, а во Владивостоке — до 65 тысяч рублей.

Грузчики также могут претендовать на высокий доход в некоторых регионах. Например, в Екатеринбурге таким работникам в среднем предлагают до 69 тысяч рублей, а в Челябинске — до 65 тысяч рублей. На третьем месте оказался Красноярск со средним максимальным доходом до 52 тысяч рублей.

У разнорабочих самая высокая средняя зарплата в Ростове-на-Дону — до 73 тысяч рублей в месяц. А в Нижнем Новгороде такие сотрудники могут зарабатывать в среднем до 57 тысяч рублей.

Ранее стало известно, что дизайнер штор без высшего образования в Москве может зарабатывать до 500 тысяч рублей в месяц. Среди самых высокооплачиваемых также названа вакансия няни-гувернантки. Специалисту предлагают до 360 тысяч рублей за одну вахту из 60 рабочих и 30 выходных дней.