Названы вакансии в регионах с зарплатой в 300 тысяч рублей

Исполнительный директор кадрового агентства во Владивостоке с опытом работы от шести лет и инженер программист (DevOps Engineer) из Иркутска могут рассчитывать на зарплату в 300 тысяч рублей. Об этом говорится в исследовании Superjob.

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Также среди самых высокооплачиваемых вакансий в регионах названа должность Frontend-разработчика в Томске. Такому специалисту предлагают от 180 до 220 тысяч рублей в месяц. Чуть меньше может получать врач-стоматолог в Рязани (до 200 тысяч рублей). Водителю-экспедитору с категорией Е в Кирове готовы дать зарплату в 130 тысяч рублей, а системному аналитику в Ульяновске — от 120 тысяч до 150 тысяч.

В исследовании отмечается, что в сфере информационных технологий самые высокие зарплаты предполагают удаленный формат работы, компании готовы рассматривать кандидатов со всей страны.

Ранее стало известно, что дизайнер штор без высшего образования в Москве может зарабатывать до 500 тысяч рублей в месяц. Среди самых высокооплачиваемых также названа вакансия няни-гувернантки. Специалисту предлагают до 360 тысяч рублей за одну вахту из 60 рабочих и 30 выходных дней. Доход до 300 тысяч рублей в месяц может получать менеджер по экспорту, а также мастер по депиляции в салоне красоты.