Аналитики назвали отрасли с самыми высокими зарплатами

Больше всего получают работники финансового сектора: почти треть всех сотрудников этой отрали зарабатывают в месяц больше ста тысяч рублей. Об этом говорят данные, собранные агентством РИА Рейтинг на основе данных Росстата о средних зарплатах за 12 месяцев (с 1 июня 2020 года по 1 июня 2021 года).

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На второй строчке рейтинга находится добыча полезных ископаемых, где 28,8 процента работников имеют зарплату выше 100 тысяч рублей. Замыкает тройку лидеров IT-сфера (27 процентов).

Наихудший результат показало производство кожи и кожаных изделий — здесь только 1,6 процента работающих могут похвастаться солидными зарплатами. В среднем, зарплатный показатель колеблется в диапазоне от 25 до 59 тысяч рублей в месяц.

Меньше всего заработать можно на производстве одежды. Средняя заработная плата составляет 16 — 28 тысяч рублей, а процент тех, кто получает в месяц больше 100 тысяч, по оценкам агентства, составил всего два процента.

Ранее директор по развитию бизнеса «Рокет Ворк» Сергей Сухоставец раскрыл россиянам способ заработка без трудоустройства по найму. Он рассказал агентству «Прайм», что можно работать в статусе самозанятого. Он отметил, что в отличие от юрлиц и ИП самозанятые максимально освобождены от бумажной волокиты: им не требуется вести налоговую отчетность, перечислять страховые взносы, работать с кассой. Если нет дохода, то самозанятым ничего платить не надо.