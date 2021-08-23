Россиянам раскрыли способ заработка без трудоустройства по найму

Директор по развитию бизнеса «Рокет Ворк» Сергей Сухоставец раскрыл россиянам способ заработка без трудоустройства по найму. Он рассказал агентству «Прайм», что можно работать в статусе самозанятого.

По словам специалиста, даже в таком случае нужно смириться с мыслью, что любые деньги не достаются просто, и быть готовым к работе.

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«Еще один важный пункт — работайте легально, декларируйте доходы в налоговой, чтобы в один прекрасный день не нарваться на штраф. Cейчас легализовать доходы от профессиональных услуг или хобби можно буквально за пару минут, став самозанятым», — сказал эксперт.

Сухоставец добавил, что в отличие от юрлиц и ИП самозанятые максимально освобождены от бумажной волокиты: им не требуется вести налоговую отчетность, перечислять страховые взносы, работать с кассой. Если нет дохода, то самозанятым ничего платить не надо. Также им будет легче найти первых заказчиков с помощью бирж частных услуг, к которым им открыт доступ. По его словам, такие биржи подойдут фотографам, переводчикам, бухгалтерам, дизайнерам, мастерам по ремонту и репетиторам. Однако самозанятым нельзя заниматься перепродажей чужих товаров, реализацией подакцизных товаров и сдавать в аренду нежилые помещения, предупредил эксперт.

Ранее в августе сообщалось, что за последние 15 лет россияне стали чаще получать «белую» зарплату и стали забывать о деньгах в конвертах. Согласно результатам опроса, проведенного ВЦИОМ, 86 процентов работающих россиян получают официальную зарплату. Для сравнения в 2006-м таких было только 71 процент.