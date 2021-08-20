Белорусы стали «богаче» за счет дешевых сала и водки

Жители Белоруссии стали богаче в последние годы, если оценивать их благосостояние через стоимость сала и водки. К такому выводу пришли эксперты исследовательского центра BIPART и проекта «Кошт урада» в очередном индексе «ЧаркиШкварки», о котором пишет Zerkalo.

Индекс рассчитывается с марта 2015 года. Он стал своего рода аналогом «индекса бигмака» для Белоруссии, то есть методикой, в рамках которого реальный рост или падение доходов рассчитывается через какой-то конкретный продукт.

Авторы исследования сравнивают стоимость 100 граммов бескостной свинины для «шкварок» и 100 граммов водки с зарплатами граждан на основании данных Белстата. После этого они делают вывод о динамике благосостояния в республике и сравнивают доходы граждан с доходами жителей соседних стран.

По итогам второго квартала, 100 граммов водки и 100 граммов свинины подорожали на 1,4 процента— до 2,8 белорусских рубля (82,5 российских рубля). Однако зарплаты выросли больше, так что в среднем белорусы теперь могут купить 506 чарок и шкварок — на 5,9 процентов (28 единиц набора) больше, чем в предыдущем квартале.

Согласно данной методике исследования, благосостояние белорусов неуклонно растет, однако связана такая ситуация с крайне низкой, по сравнению с другими товарами, водочной инфляцией. С начала года водка выросла в цене на 1,8 процента, хотя общий рост цен в стране составил 5,8 процента.

Как отмечают авторы исследования, водка почти не дорожает на фоне увеличения средней цены обеда в столовой на 15,7 процента, майонеза — на 20 процентов, растительного масла — на 23 процента. По их словам, растущая инфляция бьет по карманам тех, кто нуждается в полноценном рационе, а не в водке.

Из соседей по доступности чарок и шкварок Белоруссия опережает лишь Украину, граждане которой могут купить только 440 наборов. В России заработок равняется 557 порциям, в Латвии — 582-м, в Литве — 718-ти, а в Польше — 983-м. Однако в последней, несмотря на высокие зарплаты, сало и шкварки стоят в полтора раза дороже, чем в Белоруссии.

Ранее сообщалось, что по средней зарплате Украина практически догнала Белоруссию, а также ряд федеральных округов России.