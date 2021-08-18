Белорусский банк лишился карт Visa из-за санкций США

После санкций США в отношении Белоруссии местному Абсолютбанку пришлось прекратить часть операций с физлицами. В том числе он лишился возможности обслуживать карты Visa и использовать систему Western Union, сообщается на сайте кредитной организации.

Остановлены переводы денежных средств в иностранной валюте, кроме российских рублей и переводов на счета в банках-резидентах. О проблемах с Mastercard не сообщалось.

Основным акционером Абсолютбанка является Новополоцкое ООО «Интерсервис», один из крупнейших в стране нефтетрейдеров. Это стало причиной включения кредитной организации в список из 21 организации, в отношении которых введены санкции.

Ранее стало известно, что с проблемами в переводах за рубеж через международную платежную систему SWIFT столкнулись БСБ Банка, Банка «Дабрабыт», БПС-Сбербанка, Банка БелВЭБ, Беларусбанка, Белагропромбанка, Приорбанка и Альфа-банка.

По их мнению, у банков за рубежом не готовы внутренние правила для работы с переводами из Белоруссии и в нее. В белорусских банках ожидают, что на решение проблемы уйдут месяцы.

Между тем главной проблемой санкций США может стать ситуация с поставками калийных удобрений. Для Белоруссии они остаются главным источником иностранной валюты, в которой почти полностью номинирован госдолг. С декабря транзит через Литву может прекратиться, а значит, Минску придется искать новый маршрут.

В Белоруссии ожидают, что покрыть ущерб от санкций республике удастся с помощью России. В том числе с помощью специальных тарифов на железнодорожные перевозки.