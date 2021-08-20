В Белоруссии приготовились разгромить бизнесменов

Белорусские власти намерены резко ужесточить деятельность индивидуальных предпринимателей (ИП). По сути, новые правила похожи на попытку разгромить бизнесменов, которые за последний год подвергались жесткой критике со стороны официальных лиц. Об этом со ссылкой на попадающую в бизнес-союзы информацию пишет Office Life.

Со вторника, 17 августа, в республике полностью остановлена регистрация новых ИП. Как указано на сайте Минского городского исполнительного комитета, это произошло по неким «техническим причинам», однако сроки восстановления регистраций не указываются.

Еще в начале года Минфин и Комитет госконтроля заявили, что ИП вовлечены «в различные схемы для налоговой оптимизации и выведения из оборота наличных денежных средств». В июле президент Александр Лукашенко на заседании с экономическим блоком правительства подчеркнул, что предпринимателей в стране слишком много, и все это — «колоссальный офшор».

Как сказано в материале, чиновники готовят изменение налогообложения ИП, ограничение сфер деятельности для них, запрет на наем работников во многих областях. Подоходный налог вернут на уровень 18 процентов, а единый налог по большинству видов деятельности отменят. Один из источников издания указал, что страну хотят вернуть к схеме из 1990-х годов.

Ранее литовские власти рассказали, что с декабря транзит калийных удобрений из Белоруссии будет прекращен в связи с санкциями США. В ответ на это в Минске заявили, что смогут покрыть ущерб с помощью России. Поставки продукции Беларуськалия остаются критически важными для республики, поскольку это главный источник зарубежной валюты, необходимый для выплаты госдолга.