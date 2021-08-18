Российским родителям повысят пособия по больничному листу

С 1 сентября 2021 года родителям детей до восьми лет выплатят максимальные пособия по больничному листу. При этом трудовой стаж россиян учитываться не будет, сообщила партнер юридической компании PG Partners Светлана Петрикова для Life.

Эксперт объяснила, что в 2021 году в России будут рассчитывать больничные, опираясь на два предыдущих года — 2019 и 2020. Пособия повысят вне зависимости от стажа родителей. Однако следует помнить, что размер финансовой помощи также определяется уровнем зарплаты взрослых и наличием данных о ней.

«Например, если зарплата матери в 2020 году — 30 тысяч рублей в месяц, а в 2019 году она составляла 25 тысяч рублей, то (25 000×12+30 000×12)/730=904,1 — среднедневной заработок. На больничном с ребенком до восьми лет женщина была десять дней. Значит, надо 904,1×10=9 041 рубль. Такое пособие она должна получить независимо от того, сколько лет проработала», — объяснила Петрикова.

При этом на максимальную ставку стоит рассчитывать при зарплате выше 70 тысяч рублей в месяц. Чтобы понять итоговый размер выплаты, нужно сложить доходы за последние два года и разделить получившееся число на 730 (число рабочих дней за это время). Получившаяся цифра является среднедневным заработком, которой следует умножить на количество дней больничного.

Ведущий юрист «Европейской юридической службы» Оксана Красовская добавила, что размер пособия по временной нетрудоспособности формируется числом дней на больничном, которые нужно оплатить, а также возрастом ребенка и его заболеванием. Эксперт напомнила, что к 1 сентября выплатят пособия на всех детей школьного возраста.

Ранее стало известно, что российским семьям с детьми пообещали новые многомиллиардные выплаты. Размер выделенных средств составит более 21 миллиарда рублей.