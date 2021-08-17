Доходы россиян уменьшились на полтонны картошки

Международная аудиторско-консалтинговая компания FinExpertiza подсчитала доходы россиян в картошке. Исследование есть в распоряжении «Ленты.ру».

В первой половине 2021 года на среднюю российскую зарплату можно было купить 1232 килограмма картофеля. Это означает, что с января по июнь россияне смогли позволить себе на 447 килограммов картофеля, или на 26,6 процента, меньше, чем годом ранее.

Сильнее всего покупательная способность доходов населения снизилась в Калининградской области (на 53,9 процента, или 1,04 тонны картофеля), Республике Алтай (на 44,8 процента, или 565 килограммов) и Костромской области (на 44 процента, или 668 килограммов).

Позволить себе больше картофеля на ежемесячную зарплату в первом полугодии 2021-го смогли только жители Чукотки (на 6,2 процента, или 60 килограммов). Наименьшее снижение покупательной способности зафиксировано в Магаданской области (на 0,7 процента, или восемь килограммов), Камчатском крае (3,1 процента, или 44 килограмма) и Ненецком автономном округе (4,4 процента, или 69 килограммов).

