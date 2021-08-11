Бедность стала главной причиной разводов в России

Треть россиян, по данным ВЦИОМ, назвали бедность одной из основных причин для развода

Среди наиболее распространенных причин для развода россияне назвали бедность (33 процента), говорится в результатах опроса ВЦИОМ.

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Взаимное непонимание (15 процентов), неверность партнера (14 процентов), бытовые проблемы (10 процентов) также стали одними из главных поводов разрушения брака. Несовместимость характеров и пьянство отметили в качестве причин по восемь процентов опрошенных.

Около 57 процентов считают, что решение о разводе нужно принимать в зависимости от конкретного случая. Еще 27 процентов отметили, что делать это можно только тогда, когда семья фактически распалась. Около девяти процентов попытаются спасти брак любой ценой.

Порядка 39 процентов уверены, что нет таких причин, из-за которых не получится развестись. Около 31 процента респондентов считают, что непреодолимым препятствием является невозможность «поделить» детей между супругами, 21 процент таковым называет материальную зависимость друг от друга, 16 процентов — сложности с разделом имущества, 15 процентов — этнические и религиозные обычаи. Большинство (82 процента) россиян осуждают измены, при этом 10 процентов не видят в этом ничего предосудительного.

Ранее Росстат заявил о сокращении уровня бедности в стране. Он снизился с 14,4 процента в первом квартале до 12,1 процента во втором квартале этого года. Также сократилась доля россиян, располагающих доходами ниже прожиточного минимума.