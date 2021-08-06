Росстат заявил о сокращении уровня бедности в России. Об этом сообщает «Интерфакс».

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По данным ведомства, уровень бедности в стране снизился с 14,4 процента в первом квартале до 12,1 процента во втором квартале текущего года. Также сократилась доля россиян, располагающих доходами ниже прожиточного минимума, что объясняется стабилизацией ситуации на рынке труда, восстановлением деловой активности и поддержкой малообеспеченных семей с детьми со стороны государства.

Помимо этого, в Росстате рассказали, что в России снизился уровень безработицы: c 5,8 процента в январе до 4,8 процента в июне этого года.

Ранее президент России Владимир Путин поручил регулярно мониторить доходы бедных россиян и, если возникнет такая необходимость, обеспечить дополнительные меры социальной поддержки. «Организовать регулярный мониторинг доходов низкодоходных групп граждан и при необходимости обеспечить реализацию дополнительных мер социальной поддержки в целях недопущения снижения в реальном выражении доходов низкодоходных групп граждан и обеспечения их роста», — говорится в списке поручений по итогам заседания Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам.

