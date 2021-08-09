Билл Гейтс опустился на пятое место в списке богатейших людей мира после развода

Основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс опустился на пятое место в списке самых богатых людей мира после развода со своей женой Мелиндой Френч Гейтс. Об этом сообщает Forbes.

По данным издания, после передачи акций бывшей жене состояние Гейтса упало до 129,6 миллиарда долларов. Из-за этого американский предприниматель уступил четвертое место в списке богатейших людей мира основателю Facebook Марку Цукербергу.

Билл и Мелинда Френч Гейтс официально развелись 2 августа после 27 лет брака. У пары трое детей — Дженнифер Катарин, Рори Джон и Фиби Адель. Сейчас Билл и Мелинда находится в процессе раздела активов: экс-супруга Гейтса уже получила акции на общую сумму почти 2,5 миллиарда долларов.