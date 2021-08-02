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Билл Гейтс официально развелся с женой после 27 лет брака

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Фото: Reuters

Основатель Microsoft Билл Гейтс официально развелся со своей женой Мелиндой после 27 лет брака, пишет Business Insider со ссылкой на судебные отчеты.

Отмечается, что 2 августа судья принял окончательное решение о расторжении брака Гейтсов. Ни один из бывших супругов не стал просить о смене фамилии, передает CNBC. Другие детали развода пока неизвестны.

Предполагается, что бракоразводный процесс Гейтсов может стать самым дорогостоящим в мире. Предыдущий «рекорд» установили основатель онлайн-ритейлера Amazon Джеффа Безоса и его бывшая супруга Маккензи Безос. Гейтс является одним из пяти богатейших бизнесменов мира, состояние его семьи оценивают в 130 миллиардов долларов.

Пара объявила о своем расставании 3 мая. Билл и Мелинда Гейтс подчеркнули, что расстаются после 27 лет брака и «упорной работы над отношениями». Они отметили, что за это время вырастили трех замечательных детей и создали благотворительный фонд, работающий по всему миру. «Мы продолжим совместно работать над фондом, но мы не считаем больше, что мы как пара сможем расти вместе в этой новой фазе нашей жизни», — заключили они.

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