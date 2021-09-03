Названа вакансия в Москве с зарплатой в 500 тысяч рублей

Дизайнер штор без высшего образования может зарабатывать до 500 тысяч рублей в месяц, следует из рейтинга «Работы.ру» самых высокооплачиваемых вакансии в Москве (есть в распоряжении «Ленты.ру»).

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Кандидату нужно иметь среднее профессиональное образование, опыт работы от года, грамотную речь, а также понимать крой штор и уметь рассчитывать расход ткани. Зарплата скалывается из оклада и процента от заказа. Специалисту предоставят автомобиль с водителем.

Среди самых высокооплачиваемых также названа вакансия няни-гувернантки. Специалисту предлагают до 360 тысяч рублей за одну вахту из 60 рабочих и 30 выходных дней. Няня должна обеспечить уход за 11-летней девочкой и 6-летним мальчиком в паре со второй гувернанткой.

Доход до 300 тысяч рублей в месяц может получать менеджер по экспорту, а также мастер по депиляции в салоне красоты. Зарплату до 250 тысяч рублей предлагают замерщику окон и балконов. На 200 тысяч рублей в месяц может рассчитывать главный бухгалтер с опытом работы от шести лет. Такую же сумму готовы предложить врачу лечебной физической культуры.

Ранее опрос показал, что больше всего получают работники финансового сектора: почти треть всех сотрудников этой отрасли зарабатывают в месяц больше ста тысяч рублей. На второй строчке рейтинга находится добыча полезных ископаемых. Замыкает тройку лидеров IT-сфера.