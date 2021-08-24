Молодым россиянам назвали вакансии с самыми высокими зарплатами

Авторы исследования сервиса «Работа.ру» назвали вакансии, которые предлагают самые высокие зарплаты молодым россиянам. Лучшие предложения получают пекари, официанты и слесари. Об этом сообщает РИА Новости.

Заработок от 160 тысяч рублей может получить программист С++ в московской компьютерной компании. До 150 тысяч рублей может получить инженер-конструктор в Санкт-Петербурге. В его обязанности будет входить создание рабочих чертежей для производства и проведение расчета стоимости заказа.

В Новосибирске от 100 тысяч рублей в месяц может заработать сервис-менеджер по холодильному оборудованию, а в Краснодаре слесарю-сантехнику готовы платить до 100 тысяч рублей ежемесячно.

Официант в Казани может получать до 100 тысяч рублей. Такой же размер зарплаты обещают комплектовщику на складе автомобильных запчастей в Екатеринбурге и мебельщику в Ростове-на-Дону. Пекарю в Сочи готовы платить до 80 тысяч рублей в месяц.

Ранее опрос показал, что больше всего получают работники финансового сектора: почти треть всех сотрудников этой отрасли зарабатывают в месяц больше ста тысяч рублей. На второй строчке рейтинга находится добыча полезных ископаемых, где 28,8 процента работников имеют зарплату выше 100 тысяч рублей. Замыкает тройку лидеров IT-сфера — 27 процентов.