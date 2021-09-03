Дефицит кадров вынудил McDonald's нанять детей

Филиал McDonald's в американском городе Мелдфор, штат Орегон, начал набирать на работу 14-15-летних подростков. Оператор ресторана Хизер Кеннеди заявила, что ее семья управляет франшизой 40 лет, но впервые нехватка персонала достигла такого уровня, сообщает BBC News.

Ресторан уже пытался привлечь новых сотрудников, поднимая минимальную заработную плату до 15 долларов в час. Но только с момента открытия вакансий для подростков младше 16 лет нашлось 25 желающих трудоустроиться.

Интерес к детям в качестве сотрудников возник на фоне беспрецедентной нехватки рабочей силы. Количество новых вакансий в последнее время бьет рекорды.

Законодательство штата Орегон позволяет нанимать детей от 14 лет при условии, что работа относится к категории неопасных, не навредит учебе, а также для подростков будут созданы условия для должного отдыха. Поскольку McDonald's работает по системе франчайзинга, рестораны могут принимать разные меры в той или иной кризисной ситуации.

Головной офис отказался комментировать случай в Орегоне, но заявил, что делится передовым опытом найма сотрудников со всеми ресторанами сети. Такие прецеденты скорее редкость, ведь средний возраст работников McDonald's составляет 27 лет, согласно исследованию сайта вакансий Zippia.

Другие рестораны быстрого питания прибегали к похожим мерам. Филиалы Burger King и Wendy's недавно также начали приглашать на работу подростков, а техасской сети Layne's Chicken Fingers пришлось повышать молодых сотрудников младше 20 лет до руководящих должностей из-за дефицита кадров.

Особенно сложно стало искать сотрудников на низкоквалифицированные и низкооплачиваемые работы. Например, Walmart и Amazon предлагали поощрительные выплаты и более высокую зарплату. Более того, нехватка водителей для доставки товаров вынудила Amazon отменить скрининг на марихуану.

Пандемия коронавируса ударила по американскому рынку труда. Количество новых вакансий в США в июне достигло рекордного уровня. Экономисты винят в кризисе федеральные пособия для поддержки населения размером 300 долларов в неделю. Во многих штатах программы уже нет.