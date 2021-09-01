Американский гигант начнет принимать на работу наркоманов

Нехватка водителей для доставки товаров вынудила Amazon изменить критерии приема на работу и допустить употребление соискателями некоторых видов наркотиков. Как пишет Bloomberg, компания перестанет тестировать потенциальных водителей на курение марихуаны.

Представители Amazon считают, что из-за обследования на употребление марихуаны американский гигант теряет около 30 процентов работников, а заявление об отмене скрининга на этот наркотик поможет привлечь на 400 процентов больше откликов на вакансии.

Материалы по теме Бьют своих. Зачем в Китае вводят санкции против богатейших компаний страны? Телки — на выход. Доминированию коров в сельском хозяйстве приходит конец. Как их заменят козы и почему это выгодно?

Один из партнеров Amazon по доставке отметил, что марихуана была основной причиной, по которой соискатели не проходили тест на наркотики. Теперь, когда отсеивают только наркоманов, употребляющих тяжелые вещества вроде опиатов и амфетаминов, круг подходящих кандидатов значительно расширился.

Некоторые сотрудничающие с Amazon транспортные компании пока опасаются убирать скрининг на марихуану. Они боятся штрафов в штатах, где наркотик не легализован, а также безответственности со стороны водителей — например, желания «затянуться» перед дорогой. «Если один из моих водителей попадет в аварию или собьет кого-то насмерть, и в его крови найдут следы марихуаны, отвечать буду я, а не Amazon», — поделился руководитель логистической компании, который пожелал остаться анонимным.

Однако представители Amazon уверяют, что не допустят к работе кандидатов с нарушениями физического или психического здоровья. Кроме того, если сотрудник, спровоцировавший несчастный случай на дороге, окажется под наркотиком — его немедленно уволят.

Партнеры Amazon, как и другие транспортные компании в США, сильно страдают от нехватки водителей. Перед напряженным сезоном зимних праздников предприятия пытаются переманить к себе работников, пообещав им привлекательные условия. Например, подрядчиков Amazon часто переманивают к себе компании, которые организовывают перевозки школьников. Они предлагают водителям ставку 20 долларов в час и нормированный график, в то время как в Amazon приходится часто перерабатывать и получать 17 долларов в час.