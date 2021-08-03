На фоне кризиса грузоперевозок в США начался дефицит дальнобойщиков. Дошло до того, что водителей стали искать за границей, сообщает Bloomberg.

«Мы, безусловно, переживаем самую серьезную нехватку водителей, которую мы видели в новейшей истории», — подтвердил глава иммиграционного агентства Visa Solutions Хосе Гомес-Уркиса. По сравнению с периодом до пандемии коронавируса спрос на услуги компании подскочил вдвое.

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С другой стороны, для найма иностранных работников есть ряд препятствий. В частности, речь идет о визовых ограничениях и сложных иммиграционных правилах. Но часть препятствий скорее всего получится преодолеть, поскольку именно от возобновления цепочек поставок зависит восстановление экономики страны в целом.

США годами борются с хронической нехваткой водителей, но из-за пандемии коронавируса нехватка стала критической, подчеркивает агентство. Если проблема не будет решена, это чревато перебоями в поставках и ростом цен.

В конце июля глава Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл признал, что цены в США растут намного быстрее, чем прогнозировалось. Инфляция может оказаться более высокой и устойчивой, сказал он. Причина неподконтрольного увеличения цен — результат открытия экономики, считает Пауэлл. Глава ФРС добавил, что скачок отложенного спроса застал компании врасплох, они не могут удовлетворить его полностью.