McDonald's решил официально стать «Макдаком»

Сеть ресторанов быстрого питания McDonald's решила официально стать «Макдаком», зарегистрировав в России соответствующий товарный знак, пишет РБК.

Заявка на товарный знак «Макдак» в нескольких вариантах написания подана в Роспатент. Также подана заявка на регистрацию товарного знака McDAK. В пресс-службе сети рассказали, что руководствовались планами по защите бренда.

Ранее в июне компания успешно запатентовала два новых товарных знака с уже используемым в России названием «Макдоналдс»: на черном и полосатом коричневом фоне.

Слово «Макдак» традиционно используется в качестве сленгового для обозначения ресторанов McDonald's в России и других странах с русскоязычным населением. Как именно новый товарный знак будет использовать компания, не уточняется.