Названы самые высокооплачиваемые вакансии в сентябре

Наиболее высокооплачиваемыми в сентябре были названы вакансии программиста, топ- и мидл-менеджера и инженера. Об этом говорится в результатах исследования сервиса по поиску работы SuperJob, передает газета «Известия».

В Москве самую высокую зарплату предлагают финансовому директору — от 350 тысяч рублей в месяц. На втором и третьем местах оказались вакансии программиста с зарплатой от 345 тысяч рублей и блокчейн-аналитика — до 360 тысяч рублей. На обеих вакансиях предлагается удаленная работа. В пятерке лидеров также есть вакансии генерального директора поставщика электроники в Санкт-Петербурге и врача-ортопеда в Екатеринбурге с окладом 300 тысяч рублей в месяц.

Самыми высокооплачиваемыми вакансиями в Самаре оказались медицинский представитель по продаже лечебной косметики с зарплатой от 120 тысяч рублей, а также рабочий по укладке бетона с окладом 100 тысяч рублей в месяц.

В Воронеже, Нижнем Новгороде, Омске и Казани самые высокие зарплаты получают разработчики. Большинство вакансии могут быть удаленными по желанию сотрудников.

Ранее стало известно, что дизайнер штор без высшего образования в Москве может зарабатывать до 500 тысяч рублей в месяц. Среди самых высокооплачиваемых также названа вакансия няни-гувернантки. Специалисту предлагают до 360 тысяч рублей за одну вахту из 60 рабочих и 30 выходных дней.