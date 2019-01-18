Треть россиян предпочла не ходить на работу

Почти треть (31 процент) трудоустроенных россиян работает удаленно: на фрилансе или будучи оформленными в штат. К такому выводу в своем исследовании пришла рекрутинговая компания HeadHunter (есть в распоряжении «Ленты.ру»).

Фрилансерами являются 14 процентов опрошенных, еще 17 процентов оформлены в штат своих компаний, но все равно не появляются в офисе.

Наибольший процент работающих удаленно зафиксирован в Свердловской и Самарской областях — по 42 процента. В первом случае больше фрилансеров (26 процентов), во втором — штатных сотрудников (29 процентов).

Среди профессий и сфер деятельности наибольшая доля работающих удаленно — в маркетинге и IT (по 68 процентов), а также в искусстве (67 процентов).

Большая часть (85 процентов) респондентов, работающих сейчас в офисе, в будущем рассматривают возможность перейти на удаленную работу: 23 процента считают приоритетным вариантом фриланс, 62 процента — устройство в штат.

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