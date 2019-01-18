Половина россиян пришли к успеху

Успешными людьми себя считают 43 процента россиян. Об этом свидетельствуют данные опроса «Фонда общественного мнения», в котором приняли участие 1,5 тысячи человек в 53 регионах страны, сообщает в пятницу, 18 января, РИА Новости.

50 процентов респондентов не сочли себя успешными.

Среди характеристик, в целом присущих успешным людям, 28 процентов опрошенных назвали материальное благополучие и достаток. Для 13 процентов респондентов важным является осуществление планов и достижение своих целей. Еще столько же, отвечая на тот же вопрос, назвали наличие постоянной, хорошей работы и любимого дела. По мнению каждого десятого участника исследования, данное понятие подразумевает наличие у человека хорошей семьи.

Когда участники исследования отвечали на вопрос о критериях успешности для самих себя, картина получилась несколько иная. 71 процент опрошенных сказали, что лично для них успех в жизни — это семья и дети. 69 процентов назвали хорошее здоровье. Финансовое благополучие имеет ключевое значение для 60 процентов, любимая работа — для 39, гармония и баланс в жизни — для 30.

В сентябре прошлого года сообщалось, что россияне ассоциируют семью, прежде всего, с любовью, детьми и домом, а ее восприятие как «ячейки общества» среди граждан потеряло популярность.

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