Названы самые востребованные профессии будущего

Депутат Госдумы Николай Коломейцев перечислил профессии будущего, которые будут востребованы больше всего. Об этом он рассказал порталу URA.ru.

По его словам, в России спросом будут пользоваться инженеры, конструкторы, технологи и специалисты обрабатывающей отрасли. Политик посетовал на то, что сейчас основными профессиями стали «менеджер, продавец, водитель и охранник со шлагбаумом», тогда как инженерные специальности определяют вектор развития страны и «то, насколько страна цивилизованна».

Ранее эксперты проанализировали и назвали десять самых оплачиваемых вакансий сентября 2021 года в России. Самую высокую зарплату предлагали капитану судна в Мурманске. При полном социальном пакете и служебном автомобиле соискателю пообещали 500 тысяч рублей в месяц после уплаты налогов. На втором месте — вакансия разработчика в Scala Developer, за зарплату в 250–370 тысяч рублей можно трудиться как в офисе, так и удаленно. Третью строчку занимает вакансия начальника управления информационными технологиями в Москве с оплатой в 350 тысяч рублей, на четвертой — работа инженером в одной из столичных компаний (345 тысяч рублей). В топ-5 также попала компания из Санкт-Петербурга, которая ищет офисного сотрудника с зарплатой в 300 тысяч рублей.

4 сентября премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о расширении перечня профессий и специальностей среднего профессионального образования, которые будут способствовать ускоренному развитию и модернизации экономики страны. Согласно документу, в обновленный перечень добавлено 55 специальностей и 35 профессий, в том числе в области робототехники, логистики, медицины, сельского хозяйства, строительства, туризма, социальной сферы и сферы обслуживания.