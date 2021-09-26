Эксперты назвали самые оплачиваемые вакансии в России

SuperJob: капитан судна в Мурманске стал самой оплачиваемой вакансией России в сентябре

Эксперты проанализировали и назвали десять самых оплачиваемых вакансий сентября 2021 года в России. Данные исследования сервиса SuperJob публикует URA.RU.

Так, самую высокую зарплату предлагали капитану судна в Мурманске. При полном социальном пакете и служебном автомобиле соискателю пообещали 500 тысяч рублей в месяц после уплаты налогов. На втором месте — вакансия разработчика в Scala Developer, за зарплату в 250–370 тысяч рублей можно трудиться как в офисе, так и удаленно.

Третью строчку занимает вакансия начальника управления информационными технологиями в Москве с оплатой в 350 тысяч рублей, на четвертой — работа инженером в одной из столичных компаний (345 тысяч рублей). В топ-5 также попала компания из Санкт-Петербурга, которая ищет офисного сотрудника с зарплатой в 300 тысяч рублей.

В десятку списка также вошла вакансия директора производства мебели в городе Торопец с зарплатой в 300 тысяч рублей и стоматолога хирурга-имплантолога в Москве с аналогичным размером оплаты труда.

23 сентября сообщалось, что эксперты сервиса «СберУслуги» назвали относительно новые, востребованные профессии, которыми можно овладеть и заниматься на фрилансе.