Названы самые необычные вакансии в России

Механик боулинга требуется в сеть московских боулинг-клубов. У специалиста должен быть опыт работы с оборудованием Brunswick, дисциплинированность, исполнительность и смелость. Самые необычные вакансии сентября в России назвал сервис «Работа.ру».

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В Брянске ищут художника-дизайнера по разработке схем для вышивания. Кандидату нужно иметь опыт работы в растровых и векторных программах иллюстрации и со специализированными платформами для создания схем для вышивания. Специалисту предстоит разрабатывать схемы для вышивания разного размера и уровня сложности.

Сети кинотеатров в Москве требуются киномеханики. В их обязанности будет входить обеспечение бесперебойного и качественного кинопоказа, демонстрация фильмов и роликов согласно расписанию. В Москве требуется лифтер-проводник, который станет сопровождать лифт при подъеме и спуске, контролировать соблюдение пассажирами правил, равномерность загрузки и крепления груза, а также поддерживать чистоту кабины.

В Свердловской области ищут старшего пивовара, а в Новосибирске требуется сборщик 3D-принтеров с опытом работы от одного года.

Ранее стало известно, что дизайнер штор без высшего образования в Москве может зарабатывать до 500 тысяч рублей в месяц. Среди самых высокооплачиваемых также вакансия няни-гувернантки.