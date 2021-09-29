Россияне признались в регулярных переработках

Почти половина россиян столкнулась с переработками, в первую очередь это касается тех, кто занят на транспорте и в логистике. Об это говорится в исследовании сервиса «Работа.ру», передает РИА Новости.

Почти половина (48 процентов) опрошенных россиян признались, что регулярно работают сверхурочно. Еще 37 процентов респондентов рассказали, что иногда тоже задерживаются на рабочем месте. Только 15 процентов отметили, что стараются всегда уходить с работы вовремя.

В основном перерабатывают сотрудники сферы транспорта и логистики (23 процента), Еще 16 процентов работающих сверхурочно указали отрасль производства и промышленности. 15 процентов перерабатывающих участников исследования отметили сферу продаж, еще 12 процентов — строительства, а 11 процентов — медицины.

При этом почти каждый четвертый (24 процента) отметил, что перерабатывает менее трех часов в неделю. Наибольшее число респондентов (29 процентов) указали сверхурочную работу от трех до пяти часов в неделю. Еще 22 процента участников исследования перерабатывают от пяти до 10 часов, а 25 процентов — более десяти часов в неделю.

Также 70 процентов опрошенных рассказали, что работодатели не оплачивает сверхурочное время дополнительно, а 13 процентов заявили, что в компании за переработки выплачивают менее 10 процентов зарплаты. От 10 процентов до 30 процентов зарплаты за сверхурочные часы выплачивают компании 6 процентов. Также 4 процента участников исследования заявили, что в их компании платят за переработки 30-50 процентов зарплаты, а 7 процентов отметили выплаты размером более 50 процентов зарплаты.

Ранее сообщалось, что правительство России определило выходные в 2022 году. Выходные 1 и 2 января, суббота и воскресенье, которые совпадают с нерабочими праздничными днями, перенесут на 3 и 10 мая. Новогодние каникулы продлятся 10 дней.

23 февраля, День защитника Отечества, будет выходным — он выпадает на среду. Суббота, 5 марта, переносится на понедельник, 7 марта. Таким образом работники получат выходные с 6 по 8 марта в честь Международного женского дня. Нерабочими останутся периоды с 11 по 13 июня и с 4 по 6 ноября.