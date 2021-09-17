Россиянам объяснили правила оплаты за работу в государственный выходной

При выходе на работу в установленный правительством выходной или праздничный день, работник должен получить двойную оплату за отработанное время, что отражено в правилах Трудового кодека (ТК). Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказал руководитель юридической практики компании «Интерцессия» Кирилл Стус.

«Работодатель не оплачивает выходные и праздничные дни, но есть исключение, например, у сотрудника на этот день выпадает рабочая смена по установленному графику. Кроме того, если сотрудникам приходится выходить на рабочее место в установленный государством выходной или праздничный день, им обязаны начислить оплату за отработанное время в двойном размере», — объяснил он.

Стус также отметил, что правительство переносит праздничные дни с учетом особенностей года, чтобы обеспечить трудящимся баланс работы и отдыха.

Ранее сообщалось, что правительство России определило выходные в 2022 году. Выходные 1 и 2 января, суббота и воскресенье, которые совпадают с нерабочими праздничными днями, перенесут на 3 и 10 мая. Новогодние каникулы продлятся 10 дней.

23 февраля, День защитника Отечества, будет выходным — он выпадает на среду. Суббота, 5 марта, переносится на понедельник, 7 марта. Таким образом работники получат выходные с 6 по 8 марта в честь Международного женского дня. Нерабочими останутся периоды с 11 по 13 июня и с 4 по 6 ноября.