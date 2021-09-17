Россиянам назвали даты новогодних выходных

Правительство: новогодние выходные в 2022 году пройдут с 1 по 9 января

Новогодние выходные в России в 2022 году пройдут с 1 по 9 января. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале правительства.

В правительстве также рассказали россиянам, что выходные дни 1 и 2 января, которе совпадают с нерабочими праздничными днями, переносятся на 3 и 10 мая 2022 года.

Выходными днями также стали 23 февраля и 6,7 и 8 марта.

Кроме того, в 2022 году майские праздники ожидают россиян с 30 апреля по 3 мая и с 7 по 10 мая.

Ранее в Кремле оценили возможность сокращения новогодних праздников из-за майских. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, длинные выходные в мае едва ли будут компенсированы за счет других праздничных дней, в том числе новогодних.