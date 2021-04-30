В Кремле оценили возможность сокращения новогодних праздников из-за майских

Длинные выходные в мае едва ли будут компенсированы за счет других праздничных дней, в том числе новогодних. Об этом в пятницу, 30 апреля, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Комментируя возможность сокращения январских каникул, официальный представитель Кремля отметил, что пока данная тема в администрации президента не обсуждалась.

«Не знаю, такой информацией не располагаю… Вряд ли, наверное, подлежат какой-то компенсации дальнейшей вот эти дни», — сообщил Песков.

23 апреля президент России Владимир Путин объявил нерабочими все дни с 1 по 10 мая. Соответствующий указ он подписал вечером того же дня. 30 апреля станет предпраздничным, рабочий день будет короче на один час.

Песков в свою очередь пояснил, что новый локдаун на время длинных выходных в России вводиться не будет.