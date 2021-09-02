Россиянам дали советы для сохранения фигуры при сидячей работе

Диетолог Белоусова призвала отказаться от комплексных обедов, чтобы не набрать вес

Врач-диетолог Анна Белоусова заявила, что излишне калорийные обеды способствуют набору лишнего веса у офисных сотрудников. Медик рассказала, как сохранить фигуру при сидячей работе, сообщает радио Sputnik.

Чтобы на набрать лишний вес, Белоусова призвала россиян не съедать комплексный обед целиком. Она объяснила, что можно выбрать салат и напиток к нему или же второе блюдо. За счет числа блюд получится уменьшить дневную калорийность, дала совет специалист.

«Если мы знаем, что нам с утра и до вечера сидеть в офисе и что калорий мы потратим мало, то значит и потреблять нам их нужно мало», — отметила диетолог.

При наличии вечерних тренировок можно позволить комплексный обед целиком. Однако все равно не рекомендуется употреблять слишком калорийные блюда.

«Но даже если нам очень хочется съесть весь обед, то стоит выбрать салаты без майонезной заправки и не есть гарнир от второго блюда», — заключила Белоусова.

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