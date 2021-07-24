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Диетолог объяснила рейтинг городов с наиболее страдающим от ожирения населением

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Фото: Eduard Korniyenko / Reuters

В Алтайском крае больше всего людей с ожирением из-за социально-экономической ситуации, в Чечне их меньше всего — это связано с культурными традициями. Такое предположение высказала диетолог Елена Соломатина в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Ранее появились данные статистического сборника Минздрава России, согласно которым наибольший уровень заболеваемости ожирением среди взрослых в 2020 году зафиксирован в Алтайском крае, Удмуртской Республике и Смоленской области. Наименьшее число людей с ожирением в прошлом году из расчета на 100 тысяч населения зарегистрировано в Чечне, Еврейской автономной области и Приморском крае.

«По поводу Алтайского края мы знаем, что это горы, воздух, здравницы, натуральные травы, мы привыкли, что это место — источник здоровья. Нужно делать анализ», — заявила диетолог.

Она отметила, что лишний вес у людей возникает из-за употребления антибиотиков, состояния микрофлоры, эмоциональной ситуации и недостатка сна.

По ее словам, в Чечне меньше всего людей с ожирением из-за наличия культурных традиций.

«Там поощряется женственность, обязательно подчеркивается талия, есть некоторая социально-культурная традиция. То же самое и у мужчин, они должны быть горцами, мускулистыми, чтобы издалека было видно, что в нем много тестостерона», — сказала Соломатина.

Ранее в Минздраве назвали регионы с самыми здоровыми россиянами. Меньше всего заболеваний на 100 тысяч населения зарегистрировано в Чечне, Кабардино-Балкарии и Еврейской автономной области.

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