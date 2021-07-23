Названы регионы-антилидеры по вакцинации от COVID-19 в России

Названы российские регионы с наименьшим количеством привитых от COVID-19. Данные исследования опубликовал РБК.

На первом месте в топе регионов-антилидеров по вакцинации от коронавируса оказался Дагестан. На данный момент это единственный субъект, в котором первую дозу вакцины получили менее 10 процентов населения — 6,8 процента по данным на 22 июля.

Второе место заняла Кабардино-Балкария, где первую дозу вакцины получили 11,9 процента населения. Полностью привиты — 7,3 процента. Третье место среди антилидеров досталось Ингушетии, в которой первый компонент вакцины получило 13,7 процента, полностью привиты 9,74 процента населения.

За прошедшие сутки в России выявили 23 811 новых случаев COVID-19. Общее число с начала пандемии достигло 6 078 522. Больше всего заражений выявлено в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге.