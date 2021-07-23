Россия
 
Последние новости
Министр спорта назвал цель сборной России на Олимпиаде в Токио
Названы регионы-антилидеры по вакцинации от COVID-19 в России
Раскрыт способ купить дешевое жилье в Сочи
Пушков назвал позицией нахлебника требования Украины по «Северному потоку-2»
Оценен инцидент с обстрелом села в ходе учений украинской армии
Дудю оказалось нечего сказать после заседания по делу о пропаганде наркотиков
Бывший спонсор игры «Что? Где? Когда?» похитил картину за 15 миллионов рублей
Кремль отреагировал на задержания полицейских в регионах
У умершего российского миллиардера пропали пять смартфонов и сумка Louis Vuitton 
Врач перечислил способы избежать тромбоза после коронавируса
Новости партнеров
Прослушать новость

Кремль объявил об активизации темпов вакцинации в России

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Sefa Karacan / Anadolu Agency / Getty Images

Кампания по всеобщей вакцинации от коронавируса в России существенно активизировалась, сознательность граждан растет, объявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его цитирует ТАСС в пятницу, 23 июля.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что вакцинация от COVID-19 в России идет активно. По ее словам, серьезных побочных эффектов не наблюдается. В ряде случаев побочные реакции ограничиваются кратковременным повышением температуры.

По последним данным, первую дозу прививки от COVID–19 сделали более 33 миллионов россиян. Полностью вакцинировались свыше 22,5 миллиона человек.

В конце июня глава Минздрава Михаил Мурашко отмечал рост темпов прививочной кампании. По его словам, этого удалось добиться благодаря разъяснительной работе.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Мурашко назвал подходящие для ревакцинации от COVID-19 российские вакцины
Мурашко заявил о продолжении работы над новыми вакцинами от COVID-19
В Москве повторная вакцинация от COVID-19 началась во всех прививочных центрах