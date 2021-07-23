Кремль объявил об активизации темпов вакцинации в России

Кампания по всеобщей вакцинации от коронавируса в России существенно активизировалась, сознательность граждан растет, объявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его цитирует ТАСС в пятницу, 23 июля.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что вакцинация от COVID-19 в России идет активно. По ее словам, серьезных побочных эффектов не наблюдается. В ряде случаев побочные реакции ограничиваются кратковременным повышением температуры.

По последним данным, первую дозу прививки от COVID–19 сделали более 33 миллионов россиян. Полностью вакцинировались свыше 22,5 миллиона человек.

В конце июня глава Минздрава Михаил Мурашко отмечал рост темпов прививочной кампании. По его словам, этого удалось добиться благодаря разъяснительной работе.