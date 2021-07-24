Названы регионы России с наиболее страдающим от ожирения населением

Наибольший уровень заболеваемости ожирением среди взрослых по данным за 2020 год зафиксирован в Алтайском крае, Удмуртской Республике и Смоленской области. Об этом свидетельствуют данные статистического сборника Минздрава России, сообщает РИА Новости.

Так, в Алтайском крае доля людей с ожирением на 100 тысяч человек составила 4530, в Удмуртской Республике — 2475,4, в Смоленской области — 2457,8.

Наименьшее число людей с ожирением в прошлом году из расчета на 100 тысяч населения зарегистрировано в Чечне — 335,4, Еврейской автономной области — 419,4 и Приморском крае — 419,5.

По данным министерства, всего в 2020 году в России было зарегистрировано 1,9 миллиона больных ожирением, что почти на 300 тысяч меньше, чем в 2019-м.

Ранее ученые из ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» признали популярную биологически активную добавку (БАД) триптофан, которую используют для похудения, способной навредить людям с ожирением. Триптофан — это аминокислота, содержащаяся в пище: в разных видах нежирного мяса (индейке, курице, телятине), а также в яйцах, бобовых культурах и некоторых семенах (тыквенных, кунжутных, подсолнечных). В составе БАДа ее значительно больше, при ее переваривании выделяются токсины, которые влияют на нервную систему, вызывая повышение тревожности.