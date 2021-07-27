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Россиян предупредили о грозящем ожирении после COVID-19

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Фото: Unsplash

Некоторые россияне сталкиваются с тем, что после перенесенного COVID-19 они начинают набирать лишний вес. Врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук Зухра Павлова объяснила в интервью «Комсомольской правде», из-за чего это может происходить гипотетически.

Согласно одной из гипотез, в организме могут меняться внутриклеточные сигнальные пути на фоне инфекции и воспаления. Из-за этого клетки начинают передавать друг другу ошибочную информацию, что приводит к пониженной чувствительности к инсулину и повышению аппетита.

«Центр насыщения при этом подавлен, в итоге человеку все время хочется есть», — объяснила врач. Кроме того, она предупредила, что в подобных случаях стоит обратиться в медучреждение, а также вести здоровый образ жизни.

Ранее исполняющий обязанности генерального директора НМИЦ психиатрии и наркологии имени Сербского Зураб Кекелидзе рассказал о неожиданном воздействии COVID-19 на психику человека. По его словам, у людей могут ухудшиться внимание, память и концентрация.

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