Врач назвал неожиданное последствие коронавируса

Телеведущий и доктор Сергей Агапкин рассказал в выпуске программы «О самом главном», что одним из последствий коронавирусной инфекции может быть нефротический синдром — заболевание почек, которое, по его словам, чаще всего проявляется неожиданно. Видео опубликовано на YouTube.

Агапкин отметил, что проблема может возникать «даже у тех людей, которые никогда не страдали заболеваниями почек». Главный внештатный специалист-нефролог Москвы Олег Котенко, ставший гостем программы, объяснил, что причин ухудшения работы почек после COVID-19 может быть несколько.

Первой он назвал непосредственное воздействие вируса на ткань почек. Вторым — цитокиновый шторм, то есть «срыв иммунных реакций, извращенный иммунитет, сверхнапряженный иммунитет, [который] начинает поражать органы». Третьей причиной, по словам врача, может стать эффект от лекарств, которые пациент с коронавирусом принимал во время лечения.

Врачи также перечислили симптомы поражения почек: отеки, немотивированная утомляемость и слабость. По словам Котенко, отеки при нефротическом симптоме специфичны: они равномерны и распределены по всему телу, в том числе и по лицу, к тому же они мягкие.

Ранее Агапкин перечислил несколько необычных симптомов рака, связанных с желудочно-кишечным трактом.

