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Эндокринолог назвала снижающую риск диабета ягоду

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Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Диетолог и эндокринолог Егана Королева назвала крыжовник ягодой, снижающей риск возникновения сахарного диабета. Она перечислила его полезные свойства в эфире телеканала «Москва 24», запись доступна в YouTube.

По ее словам, крыжовник минимизирует риск за счет витамина Н, который снижает уровень глюкозы в крови и участвует в синтезе расщепляющего углеводы фермента — глюкокиназы.

«Некоторые исследования доказывают, что употребление крыжовника полезно при таких заболеваниях, как акне и дерматиты», — отметила диетолог, добавив, что в ягоде также высокое содержание серы и витамина С. Кроме того, крыжовник рекомендуется есть тем, кто испытывает боли в костях и суставах. А содержащийся в ягоде марганец способен уменьшить риск разрыва связок, переломов и вывихов.

Эндокринолог заключила, что и зеленый, и красный крыжовник обладают одинаковой пользой, так что можно выбирать по вкусу.

Ранее врачи Сергей Агапкин и Михаил Гинзбург сообщили, что рыба является препятствующим образованию тромбов продуктом. Гинзбург отметил, что рыба содержит омега-3 жирные кислоты, благодаря которым снижается воспалительный процесс, Агапкин в свою очередь подчеркнул, что рыба легко переваривается. Россиянам порекомендовали не жарить ее, а готовить на пару или запекать в фольге.

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