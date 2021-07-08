Названы мешающие похудеть ошибки во время завтрака

Эксперты назвали распространенные ошибки во время утреннего приема пищи, которые чаще всего мешают сбросить лишний вес. Их слова приводит The Sun.

Одной из них является чрезмерное потребление сахаросодержащих продуктов, таких как круассаны, мюсли и выпечка. «Если вы съедаете слишком много сахара, появляется риск набрать лишние килограммы. Если у вас резко повышается уровень сахара в крови, а затем он падает, вашему организму необходимо восполнить этот баланс. Тогда вы начинаете метаться в поисках снеков», — пояснил лондонский диетолог и глава компании по поставке БАДов Healthspan Роб Хобсон (Rob Hobson).

Еще одна ошибка при попытке похудеть — потребление «пустых» калорий. «Если вы выпили капучино и съели маффин, вы подумаете: "Я всего лишь позавтракал кофе и кексом". Но на самом деле — это куча калорий и никакого насыщения», — предупредил спортивный диетолог Маюр Ранчордас (Mayur Ranchordas) из университета Sheffield Hallam.

Специалист также добавил, что любое блюдо должно быть в первую очередь питательным и содержать комплекс из белков, жиров и углеводов. По этой причине на завтрак наилучшей альтернативой сладостям он назвал тост из цельнозерновой муки с лососем, авокадо и яйцом-пашот.

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Более того, ошибкой утреннего рациона также считается жирная пища, такая как бекон, сосиски и жареный картофель. «Жирная еда содержит множество калорий и заставляет вас чувствовать себя вялым, а соленые продукты, в свою очередь, неблагоприятно влияют на давление», — отметил Ранчордас.

Помимо этого, эксперты посоветовали не пропускать утренний прием пищи. «Начинать день с неправильной еды или вообще с голода — очень плохая идея. Хороший завтрак помогает выработать полезные привычки и предотвращает перекусы», — подчеркнули они.

В заключение специалисты порекомендовали отказаться от перекуса на ходу. «Возникает шанс переедания, если вы не сосредоточитесь на еде. А если вы торопитесь — рискуете получить несварение желудка», — сошлись во мнении диетологи.

Ранее австралийский персональный тренер раскрыла способ сбросить лишний вес без вреда для здоровья и отказа от любимой еды. Софи Аллен из Мельбурна заявила, что наиболее распространенной ошибкой среди мечтающих похудеть является единовременное применение нескольких методов, таких как строгая диета, ежедневные тренировки и прохождение 15 тысяч шагов за сутки. По ее мнению, такие нагрузки приводят к быстрому психологическому истощению.