Тренер раскрыла способ похудеть без отказа от любимой еды

Австралийский персональный тренер раскрыла способ сбросить лишний вес без вреда для здоровья и отказа от любимой еды. Ее советы приводит Daily Mail.

30-летняя Софи Аллен (Sophie Allen) из Мельбурна заявила, что наиболее распространенной ошибкой среди мечтающих похудеть является единовременное применение нескольких методов, таких как строгая диета, ежедневные тренировки и прохождение 15 тысяч шагов за сутки. По ее мнению, такие нагрузки приводят к быстрому психологическому истощению.

Вместо этого женщина предложила читателям издания собственную инструкцию для достижения стройной фигуры. Во-первых, Аллен рекомендует соблюдать 20-процентный дефицит калорий от суточной нормы потребляемой пищи. «Например, если ваша норма составляет 2200 калорий в день, то следует снизить это число до 1760», — объяснила она.

Во-вторых, процесс жиросжигания ускорят интенсивные кардиотренировки. Экперт посоветовала отдать предпочтение плаванию, бегу и велосипедному спорту. Кроме того, Аллен призвала отказаться от стремления преодолеть 15 тысяч шагов в день: она считает, что на начальном этапе будет достаточно 8-10 тысяч.

Новичкам в спорте тренер порекомендовала посещать фитнес-клуб не более трех-четырех раз в неделю. «Для восстановления вашему телу нужен отдых — только так вы сможете предотвратить выгорание. Запомните: больше не значит лучше», — уверяет она.

Наконец, чтобы сохранить мотивацию к похудению, Аллен посоветовала не исключать из рациона любимые блюда. «Если вы сомневаетесь, просто задайте себе вопрос: смогу ли я отказаться от этого на год? Если ответ "нет", то выберите что-то другое», — заключила она.

В июне персональный тренер популярной британской поп-исполнительницы Риты Оры поделился секретом ее стройной фигуры. По словам Джоно Кастано Асеро (Jono Castano Acero), тренировки певицы включают в себя высокоинтенсивные силовые упражнения и растяжку. «Базовые упражнения с отягощениями, направленные на проработку больших групп мышц, лучше всего подходят для сжигания жира и поддержания тела в тонусе», — объяснил он.