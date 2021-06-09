Тренер Риты Оры раскрыл секрет ее стройного тела

Персональный тренер популярной британской поп-исполнительницы Риты Оры поделился секретом ее стройной фигуры. Об этом сообщает Daily Mail.

По словам Джоно Кастано Асеро (Jono Castano Acero), тренировки певицы включают в себя высокоинтенсивные силовые упражнения и растяжку. «Базовые упражнения с отягощениями, направленные на проработку больших групп мышц, лучше всего подходят для сжигания жира и поддержания тела в тонусе», — объяснил он.

Новичкам эксперт порекомендовал начать с приседаний со штангой, становой тяги и велотренажера, а при отсутствии возможности заниматься в тренажерном зале он посоветовал приседать, отжиматься и выполнять прыжки на месте в домашних условиях.

Материалы по теме «Если заболею и умру, то хоть красивым» Как работают подпольные салоны красоты во время пандемии и на что идут мастера ради выживания Разрезающая красота Ужасные травмы и страшные уродства делают людей только лучше

Специалист добавил, что необходимо набраться терпения, потому что в спорте не бывает быстрых результатов. «Постарайтесь не терять свою мотивацию. К сожалению, прогресс наступает не сразу, для этого нужно время. Последовательность — это ключ к успеху. Ежедневно тренируйтесь по 45 минут. Помните, что спорт — это не только похудение, но и улучшение качества жизни в целом», — заключил Асеро.

В апреле Рита Ора сняла на видео свою тренировку в спортзале и была осмеяна в сети. Ора сидела на скамье и выполняла упражнения с гантелями. Она была одета в черные леггинсы, кроп-топ и белые кроссовки. «Я не верю, что она действительно занимается спортом. Выглядит как обычная худая девочка», — высказывались пользователи сети.