Рита Ора сняла на видео свою тренировку в спортзале и была осмеяна в сети

Популярная британская поп-исполнительница Рита Ора показала свою тренировку в спортзале и была осмеяна в сети. На размещенное в ее Instagram-сторис видео обратили внимание журналисты Daily Mail.

На кадрах певица продемонстрировала, как она занимается спортом. Ора сидела на скамье и выполняла упражнения с гантелями. Она была одета в черные легинсы, кроп-топ и белые кроссовки. «Сложнее всего мне дается прокачка рук, но я не сдаюсь», — подписала певица ролик.

Пользователи сети раскритиковали публикацию знаменитости в комментариях под материалом. «Я не верю, что она действительно занимается спортом. Выглядит как обычная худая девочка», «Отвратительная», «У нее даже пресса нет!», «Даже в спортзале она умудрилась сесть в такой вульгарной позе! Выглядит так, будто она пришла не заниматься, а искать себе богатого мужа!», «Она просто бессмысленный кусок мяса», — высказывались они.

В марте Рита Ора снялась в платье с разрезом без нижнего белья и удивила фанатов. Певица попозировала боком к камере в черном облегающем платье, передняя и задняя часть которого отделены друг от друга и соединяются перекрестной шнуровкой. Из-за высокого разреза видно, что Ора не стала надевать под свой наряд нижнее белье.