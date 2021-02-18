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Рита Ора поделилась откровенными снимками в нижнем белье и восхитила фанатов

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Рита Ора
Рита Ора
Фото: @ritaora

Популярная британская поп-исполнительница Рита Ора поделилась кадрами с откровенной фотосессии, проведенной во время съемок музыкального клипа на песню Bang, и порадовала фанатов. Серия снимков появилась на ее странице в Instagram.

30-летнюю знаменитость засняли в разных позах и локациях. На ней — полупрозрачный комплект нижнего белья темно-фиолетового цвета, оформленный множеством ремешков на спине, а также черные чулки. Ее образ дополнили несколько подвесок, цепочка на тело со стразами и минималистичные серьги. На ее лицо также нанесен яркий макияж.

Публикация набрала почти 240 тысяч лайков и восхитила поклонников певицы. «Вы только взгляните на ее стройное тело!», «Прекращай быть такой горячей», «Идеальная», «Одна из самых красивых женщин планеты», «Ты просто потрясающая!» — хвалили юзеры в комментариях.

В ноябре Рита Ора снялась в откровенной фотосессии для обложки берлинской версии журнала Numero. На одном снимке исполнительницу засняли в бигуди и латексном платье с декольте. На другом фото она позирует в нижнем белье и плаще из такого же материала, лежа в ванне.

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