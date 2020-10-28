Рита Ора поделилась неопубликованными фото в бикини с отдыха на яхте

Популярная британская поп-исполнительница Рита Ора поделилась откровенными летними фотографиями. Серия ранее неопубликованных кадров появилась в ее Instagram-аккаунте.

На одном из размещенных черно-белых фото 29-летняя знаменитость позирует в черном купальнике, на другом — в комплекте светлого оттенка с тонкими бретелями и бандане. На третьем снимке Ора запечатлена в халате, лежа на кровати с подносом еды. Другой кадр был сделан на борту яхты: на певице были бикини, солнцезащитные очки и множество украшений. В подписи к посту, который набрал почти 400 тысяч лайков, отмечается, что изображения были сделаны на пленочный фотоаппарат.

Поклонники оценили внешний вид исполнительницы в комментариях. «Очень мило!», «Ты выглядишь такой счастливой», «Невероятная красота», «Люблю тебя, Рита, ты безумно вдохновляешь», «Горячо», — высказывались они.

Ранее в октябре Рита Ора снялась в прозрачном платье Gucci на полуголое тело. Ее запечатлели в студии звукозаписи в наряде, через которое просвечивалось черное белье. Также знаменитость была одета в клетчатый пиджак, темные капроновые колготки и грубые сапоги черного цвета.